Dončić, Oblak, Urnaut, vrh politike in drugi so se poklonili slovenskim rokometašem Sportal Po veliki zmagi slovenskih rokometašev v četrtfinalu olimpijskega turnirja proti Norveški s 33:28 so začele na družbenih omrežjih deževati čestitke. Oglasili so se številni znani slovenski športniki, tudi vrh slovenske politike … In kaj so zapisali?

