Saj ni res pa je … zbil mladoletnega kolesarja in pobegnil Lokalec.si Iz Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da je včeraj okoli 18. ure neznani voznik kombiniranega vozila izven naselja Ključarovci zaradi pretesnega prehitevanja trčil v mladoletnega kolesarja, ki se je pri padcu prav tako lažje poškodoval. “Povzročitelj nesreče je s kraja odpeljal in tako zapustil poškodovanega brez pomoči. V tem primeru se išče neznani voznik in starejše vozilo znamke Ren ...

