Strupena velika plamenka v južni Dalmacija znanilka nove podobe Jadranskega morja RTV Slovenija V Narodnem parku Mljet so opazili strupeno veliko plamenko, tujerodno invazivno vrsto ribe s strupenimi bodicami. Pred tem so jo opazili že ob obali Črne gore ter blizu Visa, Cavtata, Korčule in Lastova. Ogrozila bi lahko avtohtone živalske vrste.

Sorodno















Omenjeni Črna gora

Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Uroš Zorman

Robert Golob

Tanja Fajon

Sunita Williams