Edo Terglav sporočil širši seznam kandidatov za olimpijske kvalifikacije Sportal Slovenska moška članska izbrana vrsta tokratno reprezentančno sezono začenja dobra dva meseca prej kot običajno. Razlog za to so kvalifikacije za nastop na XXV. Zimskih olimpijskih igrah 2026 v Milanu in Cortini d’Ampezzo. Slovenci se bodo za olimpijsko vozovnico v družbi Latvije, Francije in Ukrajine potegovali med 29. avgustom in 1. septembrom v Rigi. Olimpijski nastop si bo priigral le zmagovalec turnirja.

