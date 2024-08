Pot do Okrešlja spet odprta, pešpot do slapa Rinke še vedno poškodovana, a prehodna RTV Slovenija Planinska pot na Okrešelj je znova odprta, a ne vodi več mimo izvira Savinje, obiskovalci se lahko vnovič odpravijo tudi na Kamniško sedlo. Do območja slapa Rinke lahko dostopajo tudi z avtomobili, poškodovana pešpot do slapa je prehodna.

