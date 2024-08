Po vdoru ukrajinskih sil na obmejno regijo Kursk, zaradi katere so včeraj tam razglasili izredne razmere, se spopadi tam nadaljujejo. Ukrajinskim silam naj bi po nekaterih poročilih uspel prodor globlje na rusko ozemlje. Kijev se uradno na napade ni odzval, v uradu ukrajinskega predsednika pa so za čezmejni vdor okrivili Moskvo in njeno agresijo na Ukrajino. V sredo je Volodimir Zelenski sicer, n ...