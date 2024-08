Evropska komisija se je odzvala na skupno pismo Slovenije, Avstrije in Hrvaške Vlada RS Skupno pobudo treh držav o nadaljnjem razvoju Unije kapitalskih trgov in krepitvi konkurenčnosti Evropske Unije so finančni ministri Slovenije, Avstrije in Hrvaške podpisali konec maja v Gradcu. Evropska komisija bo tudi kot odziv na pobudo na poglobljene pogovore k nam poslala svoje strokovnjake.

Sorodno