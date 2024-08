Piše: Stanislav Jesenovec Na današnji dan, 8. avgusta 1924, je bila prav gotovo najhujša vodna katastrofa na ozemlju tedanje Pokrajinske uprave za Slovenijo in celotne Kraljevine SHS. To sta v naslednjih dneh izkazovala tudi obiska kralja Aleksandra v prizadetih krajih, akcije slovenskih predstavnikov v Beogradu in seveda aktivnosti vseh ravni za pomoč prizadetim. Nad 3,7 milijarde litrov padavi ...