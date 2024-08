Izraelsko zunanje ministrstvo bo osmim norveškim diplomatom, ki so na veleposlaništvu v Tel Avivu zadolženi za Palestinsko upravo, odvzelo diplomatski status. Zunanji minister Izrael Kac Norveški očita protiizraelsko delovanje in omenja priznanje Palestine. Na Norveškem so odločitev obsodili in dejali, da bo odločitev imela posledice za njihove odnose z vlado Benjamina Netanjahuja.