V Sloveniji je lani s starši živelo 60,4 odstotka mladih v starosti od 18 do 34 let RTV Slovenija 15 odstotkov prebivalcev Slovenije je starih od 15 do 29 let. Kar je 7,5 odstotne točke manj kot leta 1991. Otroci se od staršev odselijo, ko so stari že več kot 29 let, so navedli državni statistiki pred 12. avgustom, mednarodnim dnevom mladih.