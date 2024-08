Mestna občina Kranj je pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega doma upokojencev na Zlatem polju. Gradnja novega doma, ki bo lahko sprejel do 165 stanovalcev, se bo predvidoma začela julija prihodnje leto in bo trajala do decembra 2027. Ocenjena vrednost gradnje je skoraj 20 milijonov evrov, so sporočili z Mestne občine Kranj.



