Kristjan Čeh za podpis na steno slavnih ni potreboval lestve 24ur.com "Že v 9. razredu sem bil visok 199 centimetrov, tako da sem se navadil," z nasmehom pravi Kristjan Čeh. Čeprav se mu v metu diska ni izšlo za olimpijsko medaljo in je ostal tik pod odrom za stopničke, je v Slovenski hiši v Parizu doživel veličasten sprejem. Gostje so občudujoče zrli vanj z zvitimi vratovi, njegova višina pa je bila osrednja tema komentarjev po aplavzu in čestitkah, ki jih je bil ...

