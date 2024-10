LeBron in Bronny James za zgodovino lige NBA 24ur.com Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James in njegov sin LeBron James mlajši sta skupaj spisala nov košček zgodovine lige NBA. Sta prvi oče in sin, ki sta skupaj nastopila na tekmi. V obračunu Los Angeles Lakers s Phoenix Suns so bili na pripravljalni tekmi za ligo s 118:114 boljši slednji.

