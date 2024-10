Po orkanu Helene se na Floridi pripravljajo na prihod Miltona RTV Slovenija Orkan Milton, ki se približuje polotoku Jukatan in Floridi, se je okrepil v orkan pete, najvišje stopnje. Nekatere prebivalce Floride, ki si še ni opomogla od nedavnega orkana Helene in ki naj bi jo Milton dosegel do srede, so že pozvali k evakuaciji.

