Anketa: Janša in Golob sta si bližje kot pred mesecem dni Reporter Na volitvah v DZ bi po anketi Mediane za časopis Delo zmago slavila SDS z 22,4 odstotka glasov. Za Svobodo bi se jih odločilo 16,6 odstotka. Anketiranci so bili do dela vlade še bolj kritični kot septembra. Kot pozitivno oz. zelo pozitivno jo je ocenilo 1

Sorodno