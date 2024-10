Izrael zjutraj izvedel nove napade na Libanon. Ubili naj bi visokega poveljnika Hezbolaha. RTV Slovenija Libanonska Nacionalna tiskovna agencija poroča, da so izraelske sile zjutraj izvedle nove zračne napade na Bejrut in cilje v vzhodnem in južnem Libanonu. V ponedeljek naj bi ubili poveljnika Hezbolaha Suhaila Huseina Huseina.

