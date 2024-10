“S ponosom smo se v začetku prejšnjega tedna poslovili od nanosatelita TRISAT, ki je Sloveniji prislužil naziv “vesoljske nacije” in se v zgodovino slovenskega naroda za vedno zapisal kot prvi slovenski nanosatelit, ki je v celoti zasnovan, izdelan in sestavljen v Republiki Sloveniji,” so sporočili iz Univerze Maribor. Spomnimo: Univerza v Mariboru (UM) je po več kot desetletju raziskav in razvoj ...