Jezus, to moraš povedati na radiu Radio Ognjišče Bi imel Jezus podkast? Na to zanimivo vprašanje so skušali v sklopu Avdiofestivala, ki ga je organiziral Radio Slovenija, odgovoriti naš voditelj Jure Sešek, duhovnik in vloger Martin Golob, duhovnik in pisatelj p. Branko Cestnik, novinar Lojze Grčman iz Aleteie ter novinar Radia Slovenija Aleksander Čobec. Objavljamo nekaj misli iz pogovora.



