Včeraj, ob 22.14, so koprski policisti prejeli prijavo o razgrajanju v centru Kopra, kjer je več oseb kričalo in povzročalo nemir. Policisti so hitro izsledili tri mladoletnike – dve dekleti in enega fanta , ki so bili vpleteni v dogajanje. Dekleti sta se na prihod policistov odzvali agresivno, saj se kljub opozorilom nista hoteli umiriti. Namesto tega sta začeli policiste žaliti in nanje kričati. ...