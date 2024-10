Konec septembra so bili policisti PP Črnomelj obveščeni o vlomu v počitniško hišo na območju Griča pri Dobličah. Storilec je v objekt vlomil skozi vrata in ukradel več predmetov. Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali najdene sledi, zbirali obvestila in v okviru preiskave ugotovili, da je kaznivega dejanja osumljen 33-letni moški iz naselja v okolici Črnomlja, so danes sporočili iz ...