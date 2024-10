Evropski poslanci so dokončno potrdili izplačilo sredstev iz evropskega solidarnostnega sklada Sloveniji za odpravo posledic poplav, ki so jo prizadele avgusta lani. 100 milijonov evrov predplačila je Slovenija prejela že lani, preostalih 328 milijonov pa naj bi predvidoma dobila še letos. Sredstva bo Slovenija lahko namenila za kritje stroškov intervencij in obnovo, vključno s popravili poškodov ...