Fotoroboti 46 trupel preminulih žensk, Interpol ugotavlja njihovo identiteto 24ur.com Interpol se je na javnost obrnil s pozivom k pomoči pri identifikaciji trupel preminulih žensk v 46 nerešenih primerih. Gre za del kampanje Identificiraj me, s pomočjo katere želijo ugotoviti identiteto umrlih žensk, ki so bile umorjene ali so umrle v sumljivih okoliščinah. V sklopu lanske kampanje so med drugim identificirali Britanko, ki je bila pred 31 leti umorjena v Belgiji. Po objavi v medi...

