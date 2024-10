Žito in Lidl Slovenija tudi letos, že peto leto zapored, združujeta moči v dobrodelnem roza oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojk. S posebnim kruhom, poimenovanim »kruh chia roza oktober«, ki so ga zasnovali v Žitu in je sveže pečen naprodaj izključno v Lidlovi pekarni, skupaj podpirata Europo Donno − Slovensko združenje za boj proti raku […] Prispevek Z nakupom kruha v boj proti raku dojk izvir ...