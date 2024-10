Sojenje v zadevi Trenta: Nekdanji predsednik holdinga Imos meni, da je sodna preiskava posla velika neumnost Demokracija Piše: C. R. Na celjskem sodišču se je z branjem listinskih dokazov nadaljevalo sojenje prvaku SDS Janezu Janši in soobtoženima, nekdanjima direktorjema Eurogradenj in Imosa Klemenu Gantarju in Branku Kastelicu, zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti. Nove priče so vabljene na narok prihodnji teden. Glavno obravnavo so nadaljevali kljub odsotnosti Gantarja, ki svojega izostanka ni

Sorodno



Omenjeni Celje

Imos

Janez Janša

Litostroj

Ljubljana

SDS Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša

Primož Roglič

Luka Dončić