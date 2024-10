Letošnje leto po ocenah “skoraj zagotovo” najbolj vroče v zgodovini meritev Primorske novice Po izjemno deževnem in nevihtnem septembru, ko so po svetu hkrati zabeležili druge najvišje temperature v zgodovini meritev, bo letošnje leto "skoraj zagotovo" najbolj vroče v zgodovini meritev, so danes napovedali v službi za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus, potem ko so že lani zabeležili rekordno vroče leto.

Sorodno







Omenjeni Evropska unija

Italija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša

Primož Roglič

Luka Dončić