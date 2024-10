Sprejetje DPN za vetrno polje Ojstrica do konca leta Energetika.NET Ministrstvo za naravne vire in prostor pričakuje, da bo uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za polje vetrnih elektrarn (PVE) Ojstrica predvidoma sprejeta do konca 2024. V DEM ocenjujejo, da bi ga lahko zagnali z začetkom 2028.

