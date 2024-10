Danes ob 10.15 sta na avtocesti Obrežje - Ljubljana med priključkoma Trebnje zahod in Bič, trčili osebno in tovorno vozilo. V nesreči sta se poškodovali dve osebi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ju oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, pomagali reševalcem pri oskrbi in ...