Zoper Golobovo poslanko in sekretarja zaradi Jeka 2 prijava na KPK Maribor24.si Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so prejeli prijavo zoper državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Danijela Levičarja in poslanko Svobode Natašo Avšič Bogovič.

