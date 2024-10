Nominiranci za Jenkovo nagrado: pesniške zbirke, ki so najgloblje zaznamovale zadnji dve leti RTV Slovenija Za Jenkovo nagrado, priznanje za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let, ki jo podeljuje DSP, se letos potegujejo pesniki Aleš Berger, Borja Bolčina, Miljana Cunta, Ivan Dobnik, Robert Simonišek in Denis Škofič.