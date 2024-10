Nobelova nagrada za fiziko 2024 Slo-Tech Avtor Matej Huš Letošnja prejemnika Nobelova nagrade za fiziko 2024 sta fizik John J. Hopfield s Princetona in Geoffrey E. Hinton z Univerze v Torontu, ki sta bila nagrajena za ključna odkritja in izume, ki so omogočili strojno učenje z umetnimi nevronskimi mrežami. Hopfield je ustvaril strukture, ki zmorejo shranjevati podatke in rekonstruirati informacije, Hinton pa je odkril metodo za iskanje vzorcev v podatki...

