Na sodišču pričal mladoletni strelec z beograjske osnovne šole Lokalec.si Na sodišču v Beogradu je danes v postopku proti staršem za zaprtimi vrati pričal mladoletnik, ki je 3. maja lani na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v srbski prestolnici z očetovo pištolo ubil devet učencev in varnostnika, še šest oseb pa je ranil. Po neuradnih informacijah naj bi starše, zlasti mater, močno obremenil. Na sodišču so 14-letniku vprašanja zastavljali sodnik, tožilec in zagovorniki ...

