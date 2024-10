Našli so pogrešano 73-letnico iz Stanežič SiOL.net Svojci so od torka pogrešali 73-letno hrvaško državljanko iz Stanežič, v sredo zjutraj pa so policisti sporočili, da je pogrešana najdena in da je z njo vse v redu.

