Evropska sredstva za razvoj kadrov v malih in srednjih podjetjih Lokalec.si Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Kompetenčni centri za razvoj kadrov 4.0. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval 15,4 milijona evrov. Namen projekta je izboljšanje znanj in veščin zaposlenih, povečanje njihove ustvarjalnosti ter krepitev inovativnosti, kar bo povečalo produktivnost malih in srednjih podjetij (MSP). Projekt ...

