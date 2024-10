Iz dveh stanovanj odtujil več kosov pohištva in gospodinjske aparate, škoda ogromna Lokalec.si Neznani storilec je iz dveh stanovanj v Mariboru odtujil več kosov pohištva in gospodinjske aparate, z dejanjem pa lastnike, po nestrokovni oceni, oškodoval za približno 10.000 eur.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 168 klicev, med temi 87 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje Policije. V opisanem času so obravnavali 15 k ...

Sorodno



Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Matjaž Kek

Srečko Janša

Tadej Pogačar