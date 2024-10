Nova nevarnost za BiH: odrejena je nujna evakuacija prebivalstva v Jablanici in Konjicu SiOL.net Na območjih Jablanice in Konjica, ki so jih minuli teden prizadele katastrofalne poplave, so oblasti ob napovedi novih obilnejših padavin v torek zvečer odredile nujno evakuacijo najbolj ogroženih prebivalcev. Noč je nato minila mirno, a deževje se bo v osrednji BiH in drugod po državi nadaljevalo tudi danes.

Sorodno









Omenjeni Bosna in Hercegovina Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Matjaž Kek

Srečko Janša

Luka Mesec