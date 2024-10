Kakšno prihodnost si želimo? Tehnozvezdje Avtor PR Na forumu »Partnerstvo za prihodnost« so želeli spodbuditi razmišljanje o družbeni odgovornosti ter vzpostaviti dialog o naši skupni prihodnosti in razvoju družbe ter države na različnih področjih. Fundacija FIHO je organizirala forum z namenom spodbuditi razpravo o tem, kako lahko posamezniki, organizacije in država prispevajo k družbi, kjer bo vsakdo imel priložnost za dostojno življenje. Vse ...

