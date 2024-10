Na območjih Jablanice in Konjica po nujni evakuaciji noč minila mirno RTV Slovenija Na območjih Jablanice in Konjica, ki so jih prejšnji teden prizadele katastrofalne poplave, so oblasti ob napovedi novih obilnejših padavin v torek zvečer odredile nujno evakuacijo najbolj ogroženih prebivalcev. Noč je nato minila mirno.

