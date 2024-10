V Izoli svojci več dni pogrešajo 34-letnega Marka Smokovića. Pogrešani je čokate in mišičaste postave, visok 172 centimetrov, plešast ter z gosto črno brado in brki. Najverjetneje je oblečen v temnejšo trenirko in temnomodro-belo jakno, obut v oranžno bele ali črne športne copate, so danes sporočili s Policijske uprave Koper. Poleg mobilnega telefona ima pri sebi najverjetneje še prenosni računalni ...