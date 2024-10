Izrael obstreljuje Bejrut in Gazo: ponoči ubitih še najmanj 20 ljudi SiOL.net Libanonsko gibanje Hezbolah je danes po lastnih navedbah na dveh obmejnih lokacijah ustavilo napredovanje izraelske vojske. Ob trajajočih spopadih na jugu, Izrael nadaljuje obstreljevanje Bejruta in Gaze. V palestinski enklavi je bilo ponoči in zjutraj ubitih še najmanj 20 ljudi.

