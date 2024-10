Koprski policisti so včeraj popoldne prejeli prijavo, da je v Luciji mlajši fant pritekel mimo ženske in ji z rame iztrgal torbico ter pobegnil. V torbici je imela osebne dokumente, gotovino in druge predmete. Torbico so kasneje našli odvrženo v grmovju in jo vrnili oškodovanki. Storilca policisti še iščejo.