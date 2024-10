Mačkovškovi zanesljivi v Zagrebu, Cehtetovi vzeli točko vodilnemu Sportingu Sportal Na uvodni tekmi 4. kroga rokometne lige prvakov je Zagreb doma pričakal Pick Szeged in mu priznal premoč s 30:35. Borut Mačkovšek je k zmagi madžarske zasedbe, ki je ob koncu prvega polčasa vodila že za osem golov, prispeval tri gole, Aleks Kavčič pa je ob porazu prav tolikokrat zadel. Szeged je prišel do tretje zmage, Zagrebčani ostajajo pri eni. Pelister Nejca Cehteta in Domna Tajnika se je odli...

