NEO z novim mejnikom Tehnokrat V Telekomu Slovenije so dosegli nov mejnik, jubilejni, 300.000-i NEO Smartbox, je v prejela uporabnica iz Ljubljane. NEO je napredna platforma z glasovnim modelom v slovenščini, ki je s pomočjo umetne inteligence prilagojen slovenskim uporabnikom, podpira pa tudi narečja. Uporabniki so glasovno upravljanje zelo dobro sprejeli; več kot 90 % uporabnikov NEO uporablja glasovne ukaze. V lanskem let ...

Sorodno Omenjeni Internet

Ljubljana

Telekom Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Robert Golob

Eva Irgl