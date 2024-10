V Lipici obeležili 50 let ljubljanske postaje konjeniške policije: biti policist konjenik je poklic in hkrati hobi (FOTO) Primorske novice “Ta poklic je istočasno poklic in hobi. Kandidat zanj mora biti seveda najprej policist, nato pa ljubitelj konj,” je po slovesnosti ob 50-letnici postaje konjeniške policije Ljubljana povedal njen načelnik Janez Podobnik. Policisti konjeniki so s svojimi štirinožnimi sodelavci danes v Lipici prikazali ...

Sorodno Omenjeni Janez Podobnik

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Janez Janša

Eva Irgl

Primož Roglič

Robert Golob