'Predlagane spremembe kažejo, da bolnik ni na prvem mestu' 24ur.com Čez teden dni se bo zaključila javna razprava o predlogu novele Zakona o zdravstveni dejavnosti. V zdravstvu opozarjajo, da bo imela novela negativen vpliv na bolnike in zdravstvene delavce, saj da bo privedla do zmanjšanja dostopnosti in posledično poslabšanja kakovosti zdravstvenih storitev. Po njihovi oceni je novela dokaz, da bolnik ni na prvem mestu.

