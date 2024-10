Okoljevarstveniki pritiskajo na vlado, naj čim prej uvede kavcijski sistem RTV Slovenija Predstavniki društva Eko krog, Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, stranke Vesna in Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij vlado pozivajo k čimprejšnji uvedbi kavcijskega sistema za embalažo pijač.

