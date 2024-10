Prvi mož IAEA-ja Grossi: Kako blizu katastrofe smo? Zelo blizu in zelo daleč. RTV Slovenija "Zgodovina ni linearna, to v Sloveniji veste. Imamo vzpone in padce, toda rekel bi, da je trenutni položaj zelo zapleten, zlasti za nas v Mednarodni agenciji za jedrsko energijo," je v pogovoru za TV Slovenija dejal generalni direktor IAEA Rafael Grossi.

