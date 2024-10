Pravosodni ministri 14 ameriških zveznih držav so danes vložili tožbe proti družbenemu omrežju TikTok zaradi domnevnega povzročanja zasvojenosti pri mladih uporabnikih in povzročanja škode duševnemu zdravju, poročajo ameriški mediji. Tožbe so bile vložene sočasno na sodiščih v vsaki od 14 držav.



