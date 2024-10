Vladni proračun: Poudarek na zdravstvu, obnovi po poplavah in plačni reformi Maribor24.si Predloga proračunov za leti 2025 in 2026 po besedah premierja ohranjata prioritete te vlade, to so zdravstvo, znanje, inovacije in gospodarstvo ter varnost in odpornost.

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Robert Golob

Jernej Pikalo

Ana Roš

Romana Jordan Cizej