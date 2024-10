V Ajdovščini 20 milijonov za nov zdravstveni dom, polovico zneska prispeval Boscarol SiOL.net V Ajdovščini načrtujejo izgradnjo sodobnega zdravstvenega centra z lekarno, vrednega 20 milijonov evrov. Občina trenutno pripravlja dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar še ni lastnica potrebnih zemljišč, ki so trenutno v lasti države in pod upravljanjem ministrstva za obrambo, poročajo Primorske novice. Občini sta pri financiranju projekta v pomoč Taja in Ivo Boscarol, ki sta ...

