Proces(i) dua Silence: koktajl žive glasbe in monodrame na odru Anton Podbevšek teatra RTV Slovenija "Vljudno vabljeni na javno sojenje. Na zatožni klopi bo sedela K. ," se začne napoved predstave Proces(i), ki sta jo v Anton Podbevšek Teatru koncipirala in režirala Primož Hladnik in Boris Benko, bolj znana kot glasbeni duo Silence.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Robert Golob

Janez Janša

Marta Kos

Klemen Boštjančič